Вся у сріблі та стразах: гламурна Кеті Перрі виступила на концерті у Нью-Йорку

Сукня підкреслювала досить схудлу фігуру співачки.
Співачка Кеті Перрі з'явилася на червоній доріжці у Madison Square Garden у Нью-Йорку на щорічному заході iHeartRadio Jingle Ball.
Вона вийшла на публіку у довгій срібній сукні зі шлейфом, рукавами та високою горловиною. Прикрашала це вбрання також невелике драпування спереду.
Образ Кеті доповнила безліччю срібних прикрас, яскравим макіяжем та перукою з довгим волоссям.
Потім співачка вийшла на сцену. Образ для виступу співачки був зовсім інакшим, але зі срібними елементами. Вона носила корсет зі стразами та мінішорти, також її голову прикрашали срібні роги.
Останнім часом вона змінила свій стиль і носити здебільшого саме срібні сукні. Подібне вбрання Кеті одягла на захід Capital's Jingle Bell Ball 2024, який проводився в Лондоні. Тоді на співачці була довга сукня з торочкою.
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