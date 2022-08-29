Вся у стразах та сріблі: Фергі запально виступила на церемонії MTV Video Music Awards 2022

На сцені зірка була неповторною, а її образ продуманим до дрібниць.
Легендарна Фергі з'явилася на сцені церемонії MTV Video Music Awards 2022. Зірка, яка в минулому була вокалісткою хіп-хоп гурту The Black Eyed Peas, виступила з Джеком Гарлоу та заспівала Glamourous. Джек до появи Фергі виконував свою пісню First Class.
Цей спільний виступ став справді історичним, адже трек Джека семплює пісню Фергі.
Номер пари був дуже запальним, але також не можна не відзначити і образ Фергі, адже на сцену суперзірка вийшла в сріблястій мінісукні зі стразами, в босоніжках від Prada, з безліччю прикрас на зап'ястях та чокером на шиї.
На сукні співачки було написано червоними стразами назву пісні Джеком Гарлоу First Class. Ефектності образу додало чорне боа та зачіска з кучерями.
Glamorous – третій сингл Фергі випущений 2007 року. Пісня входить до альбому The Dutchess. Сингл злетів на вершину чарту Billboard, що зробило його одним із найуспішніших її релізів.
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