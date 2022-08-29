Вся у стразах та сріблі: Фергі запально виступила на церемонії MTV Video Music Awards 2022

На сцені зірка була неповторною, а її образ продуманим до дрібниць.

Легендарна Фергі з'явилася на сцені церемонії MTV Video Music Awards 2022. Зірка, яка в минулому була вокалісткою хіп-хоп гурту The Black Eyed Peas, виступила з Джеком Гарлоу та заспівала Glamourous. Джек до появи Фергі виконував свою пісню First Class.

Фергі та Джек / Фото: Associated Press

Цей спільний виступ став справді історичним, адже трек Джека семплює пісню Фергі.

Номер пари був дуже запальним, але також не можна не відзначити і образ Фергі, адже на сцену суперзірка вийшла в сріблястій мінісукні зі стразами, в босоніжках від Prada, з безліччю прикрас на зап'ястях та чокером на шиї.

Фергі / Фото: Associated Press

На сукні співачки було написано червоними стразами назву пісні Джеком Гарлоу First Class. Ефектності образу додало чорне боа та зачіска з кучерями.

Фергі та Джек / Фото: Associated Press

Glamorous – третій сингл Фергі випущений 2007 року. Пісня входить до альбому The Dutchess. Сингл злетів на вершину чарту Billboard, що зробило його одним із найуспішніших її релізів.

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