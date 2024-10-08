Вся у світло-фіолетовому: Ярослава Магучіх у стильному образі прогулялася Києвом

Українська легкоатлетка та чемпіонка Олімпійських ігор-2024 продемонструвала новий осінній лук.
Ярослава Магучіх потішила підписників в Instagram новою порцією світлин із прогулянки центром Києвом.
Для свого виходу спортсменка обрала монохромний аутфіт у світло-фіолетовому кольорі. На ній була жилетка, светр і штани, які вона скомбінувала з білими кедами і бежевою сумочкою на руці-ланцюжці.
Ярослава заплела собі колосок, зробила макіяж у ніжних відтінках і прикрасила вуха довгими сережками, а руки – годинником і каблучками.
"Ловіть трохи фіолетового настрою", – підписала Магучіх фото.
Нагадаємо, раніше Ярослава Магучіх показала, як у різнокольоровому купальнику релаксувала у басейні.
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