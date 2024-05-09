Вся у золоті: Єва Мендес знялася у фотосеті, приуроченому до її 50-річчя

Акторка давно не з'являлася у глянці, тож нові фотографії порадували шанувальників зірки.

Американська акторка та дружина актора Райана Гослінга – Єва Мендес – рідко виходить у світ і знімається для глянцю. Однак для журналу People вона зробила виняток і взяла участь у фотосеті, присвяченому жінкам-зіркам, старшим за 50.

Важко повірити, але 5 березня цього року Єва відзначила 50-річчя – вона має чудовий вигляд.

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Мендес позувала в золотих блискучих луках, що красиво відтіняли колір її волосся: костюм, що складався з брюк-палаццо і довгої спідниці, і в сукню зі спідницею-плісе.

"Життя – це карнавал", — підписала Єва відео, на якому знято бекстейдж фотосесії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про знаменитостей, яким вже більше 50, але про їхній вік складно здогадатися. Ці люди для когось є прикладом для наслідування та натхнення, а для когось – просто особистості, за якими цікаво спостерігати.

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