Вся увага на декольте: Cardi B одягла відвертий комбінезон на вечірку

Хіпхоп діва Cardi B знову звхопила відвертим аутфітом, у якому приїхала на вечірку.

29-річна зірка, яка менше трьох місяців тому народила другу дитину, навіть не думала засиджуватися у декретній відпустці. Хоча, правду кажучи, відпусткою цей захід теж не назвеш і Cardi B, яка звикла багато тусуватися і бути на публіці, цілком можна зрозуміти.

Cardi B / Getty Images

Зірка потусила на одній із вечірок у Маямі-Біч, у Флориді. На захід Cardi B приїхала у відвертому білому комбінезоні, що підкреслює її декольте з численними вирізами по всьому комбінезону. Зірка взула бузкові босоніжки на підборах і зробила білий педикюр та манікюр. Її ефектний лук доповнювали також безліч браслетів на зап'ястях і каблучки на пальцях.

Cardi B / Getty Images

Минулого місяця зірка відвідувала церемонію American Music Awards 2021, де з'явилася в дуже тісній сукні з оксамиту. А образ артистки тоді порівняли з виходом герцогині Сассекської у червоній сукні.

Cardi B / Associated Press

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