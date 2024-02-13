Вся увага на декольте: Сідні Свіні на прем'єрі фільму "Мадам Павутина" у "голій" сукні з торочкою

Це нуарне вбрання було створено для акторки на індивідуальне замовлення.
26-річна голлівудська зірка Сідні Свіні відвідала прем'єру нового супергеройського фільму від Marvel "Мадам Павутина", яка відбулася у Лос-Анджелесі.
Для заходу дівчина вирішила одягнути сукню-бюстьє тематичного дизайну від бренду Oscar de la Renta, вишивка камінням на якому імітувала павутину, а також було глибоке декольте.
Ще у сукні був корсетний верх із двох видів тканини – бежевої та чорної, через що складалася ілюзія "голого" тіла.
На спідниці біля вбрання була довга чорна торочка, яка надавала образу оригінальності. Доповнила сукню Сідні прикрасами від Fred Leighton, туфлями на високій платформі, елегантним укладанням з кучерями, макіяжем і довгим манікюром, який був виконаний у чорному кольорі.
Також цей захід відвідала колега Сідні – акторка Дакота Джонсон, яка обрала довгу "голу" сукню від Gucci.
В український прокат "Мадам Павутина" вийде 14 лютого.
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