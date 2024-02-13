Вся увага на декольте: Сідні Свіні на прем'єрі фільму "Мадам Павутина" у "голій" сукні з торочкою

Це нуарне вбрання було створено для акторки на індивідуальне замовлення.

26-річна голлівудська зірка Сідні Свіні відвідала прем'єру нового супергеройського фільму від Marvel "Мадам Павутина", яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Для заходу дівчина вирішила одягнути сукню-бюстьє тематичного дизайну від бренду Oscar de la Renta, вишивка камінням на якому імітувала павутину, а також було глибоке декольте.

Ще у сукні був корсетний верх із двох видів тканини – бежевої та чорної, через що складалася ілюзія "голого" тіла.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

На спідниці біля вбрання була довга чорна торочка, яка надавала образу оригінальності. Доповнила сукню Сідні прикрасами від Fred Leighton, туфлями на високій платформі, елегантним укладанням з кучерями, макіяжем і довгим манікюром, який був виконаний у чорному кольорі.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідала колега Сідні – акторка Дакота Джонсон, яка обрала довгу "голу" сукню від Gucci.

Сідні Свіні та Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

В український прокат "Мадам Павутина" вийде 14 лютого.

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