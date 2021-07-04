Вся в білому і в сандалях: Гайді Клум з чоловіком сходила на ланч

Вся в білому і в сандалях: Гайді Клум з чоловіком сходила на ланч

Подружжя знову потрапило під приціл фотографів в Лос-Анджелесі.

48-річна Гайді Клум і 31-річний Том Каулітц, гітарист групи Tokio Hotel, були сфотографовані репортерами під час ланчу в ресторані, коли сиділи за столиком на свіжому повітрі.

Манекенниця одягла цього дня білий топ на тонких бретельках і максіспідницю в поєднанні з сандалями на пласкій підошві. На обличчі у Клум були сонцезахисні окуляри, волосся вона розпустила, взяла з собою сумку-торбу і нафарбувала нігті лаком білого кольору. Образ для повсякденного виходу вийшов легким, літнім і дуже комфортним.

Гайді Клум і Том Каулітц / Getty Images

Том Каулітц був у чорній футболці, бежевих широких штанях і шкіряних сліппонах. На відміну від своєї дружини Том одягнув захисну маску на обличчя.

Гайді Клум і Том Каулітц / Getty Images

Днем раніше зіркову пару також сфотографували папараці, коли Гайді і Том прямували на вечерю до ресторану Giorgio Baldi. Тоді для побачення модель вибрала шкіряну мініспідницю і блузу в принт з зображенням котів. Доповнили образ моделі шкіряна куртка, сумка Gucci і туфлі-човники зі зміїної шкіри.

Гайді Клум і Том Каулітц / Getty Images

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