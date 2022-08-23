Вся в білому та в улюблених біркенштоках: Румер Вілліс сходила за напоєм

Старша дочка Демі Мур та Брюса Вілліса мала розслаблений вигляд і була одягнена у просту білу футболку та білі широкі джинси з високою талією. Взута Румер була в бежеві біркенштоки, на обличчі у неї були білі окуляри з прозорими лінзами, а руде волосся укладене кучерями.

Румер Вілліс / Фото: Getty Images

Схоже, знаменитість ходила по напій, який і несла в руках.

Раніше Румер Вілліс також потрапляла під приціл фотографів, коли її помітили на ринку у Лос-Анджелесі, коли вона вийшла за свіжими овочами. Того дня вона була одягнена в легку літню сукню-сорочку до колін, у блакитну смужку і з короткими рукавами до ліктя, а взута теж у свої улюблені біркенштоки.

Румер Вілліс / Фото: Getty Images

В той же час мати Румер – 59-річна Демі Мур, вихваляється розкішною фігурою в купальнику, позуючи на яхті.

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