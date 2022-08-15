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Вся в боргах: оприлюднили звіт, в якому розкрили доходи Вікторії Бекхем

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Вся в боргах: оприлюднили звіт, в якому розкрили доходи Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем / Фото: Associated Press

Вікторія Бекхем створила цілу модну імперію та стала однією з найвідоміших дизайнерів у світі. Хто б міг подумати, що компанія Victoria Beckham має борги у сумі 54 мільйони фунтів стерлінгів.

Як повідомляє видання Mirror бренд Вікторії Victoria Beckham та її косметичний бренд Victoria Beckham Beauty втратили 6,6 млн фунтів стерлінгів 2020 року. 2019 року борги компанії становили 15,6 млн. фунтів стерлінгів. А зараз збитки компанії вже 53,9 млн фунтів стерлінгів, з яких 29 млн фунтів стерлінгів заборгували іншим підприємствам сім'ї Бекхем.

Вікторія Бекхем / © Getty Images
Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Прессекретар Вікторії підтвердила, що дані її модного лейблу, який продає джемпери за 500 фунтів стерлінгів та джинси за 400 фунтів стерлінгів, є точними. У звіті йдеться:

"Загальний виторг групи Victoria Beckham Holdings впав на 6% до 36,1 млн фунтів стерлінгів 2020 року через наслідки глобальної пандемії. Для порівняння 2019 року це було 38,3 млн фунтів стерлінгів.

Вікторія Бекхем / © Getty Images
Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Victoria Beckham Beauty продовжує розширювати своє портфоліо за рахунок низки успішних запусків продуктів цього року, найкращих у своєму класі в галузі краси та догляду за шкірою", — йдеться у звіті.

Річні звіти, подані до Реєстраційної палати в Лондоні цього тижня, показують, що Девід і Вікторія заробили 11,6 млн. фунтів стерлінгів за 2020 рік, незважаючи на пандемію в порівнянні з 4,5 млн. фунтів стерлінгів зароблених ними 2019 року. Але більшість грошей було отримано від контрактів Девіда Бекхема з такими фірмами, як Adidas, Tudor і Haig.

Девід та Вікторія Бекхеми / © Getty Images
Девід та Вікторія Бекхеми / Фото: Getty Images

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