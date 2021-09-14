Вся в Chanel і з новою зачіскою: Крістен Стюарт на Met Gala 2021

Вся в Chanel і з новою зачіскою: Крістен Стюарт на Met Gala 2021

31-річна акторка Крістен Стюарт теж була серед запрошених гостей на щорічному Met Gala 2021.

До Метрополітен-музею у Нью-Йорку Стюарт приїхала в аутфіт від Chanel — бренду, з яким знаменитість давно і плідно співпрацює. На Крістен була рожева сорочка в дрібний квітковий принт з тонкою чорною зав'язкою на комірі і рюшами під якою виднівся білий мереживний топ і доповнювали образ білі штани-кльош зі стрілками.

До образу Крістен підібрала чорні ботильйони на високих підборах. І хоча всі знають про її нелюбов до такого взуття під час виходів на доріжку, іноді акторці доводиться дотримуватися дрескоду.

Крістен Стюарт / Associated Press

Світле волосся, його Крістен фарбувала для знімань в фільмі "Спенсер", в якому зіграла принцесу Діану, зібрала в хвіст-мальвіну, а чубок накрутила в завиток. Макіяж на обличчі зірки був насиченим, з рожевими тінями на повіках і стрілками, а також вона зробила світлий манікюр.

Крістен Стюарт / Associated Press

Нагадаємо, під час Венеційського кінофестивалю публіка побачила кілька образів Крістен Стюарт від Chanel. Зокрема і в короткому твідовому ромпері, продемонструвавши глядачам свої стрункі довгі ноги.

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