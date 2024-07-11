Вся в Chanel: Кіра Найтлі відвідала Вімблдонський чемпіонат у вбранні з бантом

Як справжня британка вона вирішила не пропускати цей спортивний захід.

Відома британська акторка Кіра Найтлі відвідала Вімблдонський тенісний чемпіонат — улюблений захід зірок та королівських осіб, який проводиться щоліта протягом багатьох років.

Прийшла на нього Кіра в образі, що повністю складався з речей від бренду Chanel. Зокрема, вона поєднала білу сукню з рюшею на спідниці та декольте, у якої одна бретелька була виконана у вигляді чорної стрічки з бантом.

Лук зірка доповнила мінісумкою білого кольору на ремінці-ланцюжку, знаменитими слінгбеками від Chanel, трьома браслетами на зап'ясті Chanel Coco Crush Bracelet, а також солом'яним капелюхом-канотьє. Волосся Кіра розпустила і зробила дуже лаконічний денний макіяж.

Кіра Найтлі / Фото: Getty Images

На очах у зірки були рогові окуляри від Islesteva.

Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

До речі, цей захід відвідала також і королева Камілла у кумедній сукні з жирафами на спідниці. Вона сиділа з Кірою в одній ложі, що помітно на фото.

Королева Камілла та Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

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