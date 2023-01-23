Вся в червоному і з яскравими губами: Карлі Клосс стала гостею показу Dior

30-річна модель та екс"ангел" Victoria's Secret відвідала сьогодні в Парижі показ Christian Dior.

На Паризький тиждень моди Карлі приїхала в червоній сукні в підлогу зі струмливим підолом і маленькими ґудзиками на грудях, а зверху накинула червоне тепле пальто. Взута манекенниця була в лаковані балетки без підборів.

Яскравий образ Карлі доповнила маленькою чорною сумкою від Dior на чорному шкіряному із золотим ремінцем. Каштанове волосся розпустила, зробила макіяж очей і нанесла на губи гарну червону помаду.

Карлі Клосс / Фото: Getty Images

Також подивитися шоу Christian Dior приїхала зірка серіалу "Корона" Елізабет Дебікі. Вона з'явилася перед камерами у прозорій блузці та максіспідниці та в гостроносих туфлях на підборах.

Елізабет Дебікі / Фото: Getty Images

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