Вся в червоному і з яскравими губами: Карлі Клосс стала гостею показу Dior

30-річна модель та екс"ангел" Victoria's Secret відвідала сьогодні в Парижі показ Christian Dior.
На Паризький тиждень моди Карлі приїхала в червоній сукні в підлогу зі струмливим підолом і маленькими ґудзиками на грудях, а зверху накинула червоне тепле пальто. Взута манекенниця була в лаковані балетки без підборів.
Яскравий образ Карлі доповнила маленькою чорною сумкою від Dior на чорному шкіряному із золотим ремінцем. Каштанове волосся розпустила, зробила макіяж очей і нанесла на губи гарну червону помаду.
Також подивитися шоу Christian Dior приїхала зірка серіалу "Корона" Елізабет Дебікі. Вона з'явилася перед камерами у прозорій блузці та максіспідниці та в гостроносих туфлях на підборах.
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