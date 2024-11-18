Вся в чорному і майже без макіяжу: Памела Андерсон сяяла на заході у Лос-Анджелесі

Колишня зірка Playboy та акторка Памела Андерсон знову обрала дуже скромний образ для появи на світському заході.

Андерсон одягла чорну мішкувату сукню від Giorgio Armani та прозорі чорні туфлі-човники для появи на церемонії вручення премії Governors Awards 2024, що відбулася в неділю ввечері в Лос-Анджелесі.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

57-річна колишня зірка серіалу "Рятувальники Малібу" доповнила своє скромне вбрання чорним прямокутним клатчем зі шкіри та мініатюрними сережками з діамантами.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Памела зібрала волосся у низький хвіст, зробила мінімалістичний макіяж, зовсім трохи нанісши туш на вії та рожевий блиск на губи. Андерсон вже тривалий час практикує майже не наносити макіяж, показуючи публіці своє сяйливе обличчя у ластовинні.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми показували її образ у білому кольорі, коли акторка відвідала спеціальний незалежний показ фільму "Остання танцівниця" у Лос-Анджелесі. Цей фільм для Андерсон стане її великим поверненням у кіно після паузи. Картина розповість історію жінки, яка після тридцяти років успішної кар'єри танцівниці має спланувати своє майбутнє, оскільки шоу, в якому вона працювала, раптово закривається.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

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