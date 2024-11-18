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Вся в чорному і майже без макіяжу: Памела Андерсон сяяла на заході у Лос-Анджелесі

Вся в чорному і майже без макіяжу: Памела Андерсон сяяла на заході у Лос-Анджелесі

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Колишня зірка Playboy та акторка Памела Андерсон знову обрала дуже скромний образ для появи на світському заході.

Андерсон одягла чорну мішкувату сукню від Giorgio Armani та прозорі чорні туфлі-човники для появи на церемонії вручення премії Governors Awards 2024, що відбулася в неділю ввечері в Лос-Анджелесі.

Памела Андерсон / © Associated Press
Памела Андерсон / Фото: Associated Press

57-річна колишня зірка серіалу "Рятувальники Малібу" доповнила своє скромне вбрання чорним прямокутним клатчем зі шкіри та мініатюрними сережками з діамантами.

Памела Андерсон / © Associated Press
Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Памела зібрала волосся у низький хвіст, зробила мінімалістичний макіяж, зовсім трохи нанісши туш на вії та рожевий блиск на губи. Андерсон вже тривалий час практикує майже не наносити макіяж, показуючи публіці своє сяйливе обличчя у ластовинні.

Памела Андерсон / © Associated Press
Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми показували її образ у білому кольорі, коли акторка відвідала спеціальний незалежний показ фільму "Остання танцівниця" у Лос-Анджелесі. Цей фільм для Андерсон стане її великим поверненням у кіно після паузи. Картина розповість історію жінки, яка після тридцяти років успішної кар'єри танцівниці має спланувати своє майбутнє, оскільки шоу, в якому вона працювала, раптово закривається.

Памела Андерсон / © Getty Images
Памела Андерсон / Фото: Getty Images

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