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Вся в чорному і взута в балетки: Дженніфер Лопес заскочили після ресторану

Вся в чорному і взута в балетки: Дженніфер Лопес заскочили після ресторану

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Співачку та акторку Дженніфер Лопес сфотографували папараці у Лос-Анджелесі.

55-річна Лопес привернула увагу фотографів, коли прямувала на зустріч із друзями. Вона одягла укорочений чорний светр з оздобленням у вигляді ґудзиків, який доповнила вкороченими штанами та балетками з бантами, чорними сонцезахисними окулярами, а також маленькою чорною сумкою Chanel.

Дженніфер зібрала волосся шпилькою, зробила денний макіяж, світлий манікюр і одягла каблучку на палець. Зазнімкували Лопес на виході з ресторану Gucci Osteria da Massimo Bottura. Вони буквально накинулися на акторку, а вона люб'язно погодилася зупинитися та попозувати для фото.

Дженніфер Лопес / © Getty Images
Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Дженніфер Лопес видалила татуювання, присвячене Бену Аффлеку, з яким вона розлучається.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Instagram Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

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