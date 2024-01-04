Вся в чорному і з улюбленою сумкою: Ешлі Робертс під прицілом папараці на вулицях Лондона

У цьому одязі вона мала дуже стильний вигляд.

42-річна ексзірка гурту The Pussycat Dolls та радіоведуча, як завжди, продемонструвала стильний аутфіт на вулицях Лондона. Ешлі Робертс сфотографували після ранкового ефіру на радіо Heart FM, коли вона йшла з роботи до машини.

Цього разу знаменитість була одягнена у все чорне. На ній був легкий атласний костюм у піжамному стилі, що складався з вільної сорочки та штанів.

Також образ Ешлі доповнила оверсайз пальтом, туфлями на високих підборах та сонцезахисними окулярами. У руці вона несла свою улюблену чорну сумку із короткою ручкою.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно вона також опинилася під прицілом фотографів у піжамі, але червоного кольору. Цей яскравий піжамний костюм із пір'ям був від британо-ліванського бренду Nadine Merabi.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

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