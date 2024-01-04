Вся в чорному і з улюбленою сумкою: Ешлі Робертс під прицілом папараці на вулицях Лондона

У цьому одязі вона мала дуже стильний вигляд.
42-річна ексзірка гурту The Pussycat Dolls та радіоведуча, як завжди, продемонструвала стильний аутфіт на вулицях Лондона. Ешлі Робертс сфотографували після ранкового ефіру на радіо Heart FM, коли вона йшла з роботи до машини.
Цього разу знаменитість була одягнена у все чорне. На ній був легкий атласний костюм у піжамному стилі, що складався з вільної сорочки та штанів.
Також образ Ешлі доповнила оверсайз пальтом, туфлями на високих підборах та сонцезахисними окулярами. У руці вона несла свою улюблену чорну сумку із короткою ручкою.
Нагадаємо, що нещодавно вона також опинилася під прицілом фотографів у піжамі, але червоного кольору. Цей яскравий піжамний костюм із пір'ям був від британо-ліванського бренду Nadine Merabi.
Читайте також:
- Майже в однакових луках: Аманда Голден та Ешлі Робертс сходили на роботу в піжамах
- У срібному луку та з подарунком у руках: Ешлі Робертс сфотографували папараці
- У сукні з пікантним розрізом: Ешлі Робертс сяяла на церемонії Fashion Awards 2023