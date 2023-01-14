Вся в чорному та на підборах: Анджеліну Джолі сфотографували в аеропорту з дочкою

Акторка Анджеліна Джолі потрапила під приціл папараці разом зі своєю 18-річною дочкою Захарою Пітт-Джолі в аеропорту Нью-Йорка.

47-річна акторка та режисерка була в повністю чорному вбранні: теплому пальті до колін з поясом на талії, штанях та чорних чоботях на досить високих підборах. Джолі була в сонцезахисних окулярах-авіаторах, які допомагали їй при спалахах фотокамер, волосся зірка розпустила, нафарбувала губи нюдовою помадою і одягла перлинні сережки-цвяшки.

Анджеліна Джолі з дочкою Захарою / Фото: Getty Images

На руці у Анджеліни висіла велика сумка-шопер, а сама акторка, йдучи, розмовляла зі своєю дочкою Захарою і усміхалася. Дівчина була одягнена в дуту куртку і світло-сині джинси, а її довге волосся було заплетене в тонкі кіски.

Видання Daily Mail поділилося відео, де видно, як зіркова мама та дочка пересуваються аеропортом.

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