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Вся в чорному та в кросівках: Єва Лонгорія з'явилася на заході у несподіваному луку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Вся в чорному та в кросівках: Єва Лонгорія з'явилася на заході у несподіваному луку

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Акторка та продюсерка Єва Лонгорія з'явилася на публіці у достатньому скромному аутфіті.

Днями Єва відзначала Місяць латиноамериканської спадщини відкриттям нової виставки "Flamin' Hot" у Музеї Голлівуду. Туди знаменитість приїхала у чорному короткому жакеті, під який одягла чорний топ і підібрала до образу чорні штани та бежеві кросівки.

Волосся Лонгорія розпустила та накрутила гарними локонами, зробила макіяж, з акцентом на очі та губи і усміхалася, позуючи на камери.

Єва Лонгорія / © Getty Images
Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Зазвичай для своїх світських виходів Єва обирає гламурніші аутфіти. Наприклад, нещодавно в Instagram, Лонгорія продемонструвала фоловерам сексуальний образ у стильному жакеті з прихованим ґудзиком та спокусливим декольте від бренду її подруги Victoria Beckham. До вбрання зірка підібрала колготи в сітку та туфлі на високих підборах.

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Дата публікації
Перегляди
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