Вся в чорному та з насиченим мейкапом: Адріана Ліма вийшла на червону доріжку

41-річна бразильська модель Адріана Ліма сяяла на червоній доріжці прем'єри Cirque du Soleil "Corteo" у Microsoft Theater у Лос-Анджелесі.

Ліма відвідала захід зі своїм партнером Андре Леммерсом та старшими дочками – 12-річною Валентиною та 9-річною Сієнною, яких вона виховує разом із колишнім чоловіком, сербським баскетболістом Марко Яричем. А ось сина Саяна, якого модель народила у серпні 2022 року, залишили вдома.

Адріана Ліма та її дочки Сієнна (спереду) та Валентина (праворуч, спереду) та Андре Леммерс (праворуч) присутні на прем'єрі Cirque du Soleil "Corteo" / Фото: Getty Images

Багатодітна мати мала стильний вигляд в повністю чорному ансамблі, що складається з штанів і блейзера, доповнивши образ гостроносими слінгбеками на підборах. У руках Ліма тримала чорну шкіряну сумку, мала красивий світлий манікюр і насичений макіяж на обличчі з акцентом на очі і пухкі губи. У вуха зірка одягла сережки, а довге чорне волосся зібрала в косу.

Адріана Ліма / Фото: Getty Images

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