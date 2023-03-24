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Вся в чорному та з насиченим мейкапом: Адріана Ліма вийшла на червону доріжку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Час на прочитання
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Вся в чорному та з насиченим мейкапом: Адріана Ліма вийшла на червону доріжку

Адріана Ліма / Фото: Getty Images

41-річна бразильська модель Адріана Ліма сяяла на червоній доріжці прем'єри Cirque du Soleil "Corteo" у Microsoft Theater у Лос-Анджелесі.

Ліма відвідала захід зі своїм партнером Андре Леммерсом та старшими дочками – 12-річною Валентиною та 9-річною Сієнною, яких вона виховує разом із колишнім чоловіком, сербським баскетболістом Марко Яричем. А ось сина Саяна, якого модель народила у серпні 2022 року, залишили вдома.

Адріана Ліма та її дочки Сієнна (спереду) та Валентина (праворуч, спереду) та Андре Леммерс (праворуч) присутні на прем'єрі Cirque du Soleil
Адріана Ліма та її дочки Сієнна (спереду) та Валентина (праворуч, спереду) та Андре Леммерс (праворуч) присутні на прем'єрі Cirque du Soleil "Corteo" / Фото: Getty Images

Багатодітна мати мала стильний вигляд в повністю чорному ансамблі, що складається з штанів і блейзера, доповнивши образ гостроносими слінгбеками на підборах. У руках Ліма тримала чорну шкіряну сумку, мала красивий світлий манікюр і насичений макіяж на обличчі з акцентом на очі і пухкі губи. У вуха зірка одягла сережки, а довге чорне волосся зібрала в косу.

Адріана Ліма / © Getty Images
Адріана Ліма / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
116
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