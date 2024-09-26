Вся в чорному та з сумкою-кошиком: Памела Андерсон під прицілом папараці в Іспанії

Зірка серіалу 90-х "Рятувальники Малібу" – 57-річна акторка Памела Андерсон – прибула до Іспанії. Її сфотографували після прибуття до готелю Maria Cristina. Схоже, що зірка прибула до Європи на Міжнародний кінофестиваль у Сан-Себастьяні.

Памела була з ніг до голови одягнена у все чорне. Вона поєднала легкі вільні штани, які трохи пом'ялися, а також трикотажну кофту з довгими рукавами. Доповнювали її лук сітчасті туфлі з довгими шкарпетками та сонцезахисні окуляри.

Волосся Андерсон зібрала в хвіст, а ось у руці несла цікавий аксесуар — плетену сумку-кошик, в яку вставила чорну шкіряну сумку, ймовірно від бренду Hermès.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Подібні образи в стилі total black вона просто обожнює і часто одягає на заходи. Наприклад, під час нещодавніх презентацій, присвячених фільму "Остання танцівниця" (The Last Showgirl), в якому Андерсон виконала головну роль, вона неодноразово одягала подібні лаконічні вбрання.

Памела Андерсон та Джіа Коппола / Фото: Getty Images

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

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