Вся в чорному та з сумкою-кошиком: Памела Андерсон під прицілом папараці в Іспанії

Акторка прилетіла на кінофестиваль.
Зірка серіалу 90-х "Рятувальники Малібу" – 57-річна акторка Памела Андерсон – прибула до Іспанії. Її сфотографували після прибуття до готелю Maria Cristina. Схоже, що зірка прибула до Європи на Міжнародний кінофестиваль у Сан-Себастьяні.
Памела була з ніг до голови одягнена у все чорне. Вона поєднала легкі вільні штани, які трохи пом'ялися, а також трикотажну кофту з довгими рукавами. Доповнювали її лук сітчасті туфлі з довгими шкарпетками та сонцезахисні окуляри.
Волосся Андерсон зібрала в хвіст, а ось у руці несла цікавий аксесуар — плетену сумку-кошик, в яку вставила чорну шкіряну сумку, ймовірно від бренду Hermès.
Подібні образи в стилі total black вона просто обожнює і часто одягає на заходи. Наприклад, під час нещодавніх презентацій, присвячених фільму "Остання танцівниця" (The Last Showgirl), в якому Андерсон виконала головну роль, вона неодноразово одягала подібні лаконічні вбрання.
Читайте також:
- У жакеті з подовженими рукавами та на шпильках: Памела Андерсон в образі total black представила фільм у Торонто
- Була вся в білому: Памела Андерсон відвідала Тиждень моди у Копенгагені.
- Зробила макіяж та одягла пір'я: 56-річна Памела Андерсон дебютувала на Met Gala