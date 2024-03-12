Вся в джинсі та з розкішною шевелюрою: Памела Андерсон під прицілом папараці із сином

Зірка знову вийшла у світ без макіяжу на обличчі, продемонструвавши свою натуральну красу.

56-річна зірка Playboy та серіалу "Рятувальники Малібу" потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі, коли виходила з магазину Re/Done зі своїм молодшим сином Діланом.

Памела Андерсон із сином Діланом / Фото: Getty Images

Магазин Памела Андерсон відвідала, щоб оголосити про свою співпрацю із цим брендом джинсового одягу, який практикує екологічне виробництво. Одягнена відома акторка була відповідно, оскільки поєднала сорочку та штани зі світлого деніму.

Памела одягла на очі сонцезахисні окуляри, волосся розпустила, взула босоніжки на високих підборах, а ось на обличчі вона традиційно не мала ні краплі декоративної косметики.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Також Памела знялася у рекламній кампанії для бренду. На фото жінка позувала у стильних трендових джинсах та сорочках. У фотосесії макіяж теж не використовувався і, згідно інтерв'ю акторки для New York Times, це була її умова.

Поява на вулиці в Лос-Анджелесі Андерсон відбулася після того, як вона та її старший син Брендон відвідали вечірку Vanity Fair, яка щорічно проводиться після церемонії "Оскар". Для заходу зірка одягла жовто-золоту сукню з квітковою вишивкою лелітками із осінньо-зимової колекції Oscar de la Renta сезону 2024.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Памела Андерсон із сином Брендоном / Фото: Associated Press

Також зазначимо, що Андерсон знялася у новому драматичному фільмі, який отримав назву The Last Showgirl. Це буде перша за багато років робота акторки, де вона виконала головну роль. Режисеркою картини є Джіа Коппола. Коли фільм вийде в прокат, поки що не повідомляється, оскільки його знімання тільки нещодавно завершилися.

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