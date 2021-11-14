Уся в леопарді та Valentino: ефектна Леді Гага повернулася до Мілана

Зірка обрала хижий принт і викликала фурор.

Ще кілька днів тому епатажну Леді Гагу бачили в Лондоні, а вже вчора вона знову опинилась у Мілані. Знаменитість потрапила під приціл папараці, коли виходила з готелю Palazzo Parigi Hotel у центрі міста. До столиці моди вона прилетіла на італійську прем'єру фільму "Дім Гуччі", в якому зіграла головну роль.

Леді Гага / Getty Images

Гага була з ніг до голови одягнена у речі від італійського бренду Valentino. На зірці була сукня міді з довгими рукавами в леопардовий принт, туфлі-човники ніжно-бежевого відтінку від Jimmy Choo, а в руці вона несла білу сумку із золотистими ручками-ланцюжками, теж Valentino. Публіка, яка чекала біля готелю, була у захваті від співачки та її образу. Гага привітала італійських шанувальників рукою перед тим, як сісти до автомобіля.

Леді Гага / Getty Images

Доповнили лук зірки перука з довгим білим волоссям, насичений макіяж очей та золотий набір з персня та сережок від Valentino з колекції VLogo.

Прикраси Леді Гаги / Getty Images

Прикраси Леді Гаги / Getty Images

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