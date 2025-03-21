Вся в паєтках: усміхнена і струнка Єва Лонгорія з'явилася на розважальному шоу

Єва Лонгорія побувала на зніманнях нового сезону шоу The Kelly Clarkson. До студії вона зайшла з радісною усмішкою.

Для своєї появи в ефірі Єва обрала гламурний лук із паєтками, у якому мала стрункий і гарний вигляд. На ній був бежевий лонгслів-поло і біла спідниця міді з бежевим подолом. Аутфіт акторка доповнила бежевими лакованими мюлями на шпильках.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Лонгорія зробила зачіску з локонами, макіяж із накладними пишними віями, вуха прикрасила сережками-кільцямит, а шию – ланцюжком із підвіскою.

Нагадаємо, Єва Лонгорія на "Вечірньому шоу" з Джиммі Феллоном у Нью-Йорку з'явилася у приталеній білій сукні міді без бретельок з чорним мереживним візерунком від бренду Cong Tri.

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