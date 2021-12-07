Вся в перлах та під руку з чоловіком: Клаудія Шиффер на червоній доріжці в Лондоні

Вся в перлах та під руку з чоловіком: Клаудія Шиффер на червоній доріжці в Лондоні

51-річна Клаудія Шиффер разом із чоловіком 50-річним режисером Метью Воном разом відвідали прем'єру фільму "Людина короля" у Лондоні.

Знаменита блондинка продемонструвала свою ідеальну фігуру в ефектній сукні Balmain, прикрашеній перлами і на широких бретельках, яку доповнила маленьким чорним клатчем, теж прикрашеним перлами.

Меттью Вон та Клаудія Шиффер / Getty Images

Шию супермоделі прикрашала підвіска з перлиною, на пальцях також було кілька каблучок з перлами, біляве волосся Шиффер красиво уклала хвилями і зробила легкий макіяж у натуральних відтінках.

Фільм "Людина короля" режисера Меттью Вона — приквел до фільмів 2014 року "Король: Секретна служба" та "Король: Золоте кільце" 2017 року. Фільм розповість історію становлення найпершої незалежної розвідувальної агенції Kingsman. Настає жахлива війна, яку розв'язали видатні кримінальні генії та тирани. І лише одна людина за допомогою свого сина може її зупинити, кинувши виклик злу.

Клаудія Шиффер / Getty Images

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