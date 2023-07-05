Вся в рожевому та з вузлом на грудях: Аманда Голден під прицілом фотографів у Лондоні

Британська зірка — теле- та радіоведуча Аманда Голден — вкотре прийшла на роботу — запис ранкового радіошоу Breakfast show на Heart FM — у дуже ефектному образі. На знаменитості був total look у рожевому кольорі від бренду Pretty Lavish.

Це був шовковий костюм у піжамному стилі, що складався з широких штанів та вільної блузи, яка зав'язувалася на грудях на вузол. Ефектності луку додавало глибоке V-подібне декольте.

Образ Аманда доповнила квадратною рожевою сумкою з короткими ручками, туфлями-човниками та двома золотистими ланцюжками з підвісками. На очах у 52-річної жінки були чорні сонцезахисні окуляри.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

А ось кількома днями раніше Аманда показала публіці свою підрослу дочку. Вона приїхала із 17-річною дочкою Лексі на Вімблдонський тенісний турнір. На заході ведуча того разу з'явилася у білій сукні без білизни та у жакеті.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

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