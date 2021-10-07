Вся в шкірі: Кім Кардашян продемонструвала новий аутфіт від Balenciaga на вулицях Нью-Йорка

Вся в шкірі: Кім Кардашян продемонструвала новий аутфіт від Balenciaga на вулицях Нью-Йорка

Кім Кардашян зараз перебуває в Нью-Йорку і майже кожного дня потрапляє під приціл фотографів.

У суботу зірка стане однією з ведучих вечірнього шоу Saturday Night Live, продюсери шоу хочуть підвищити рейтинги програми, тому запросили до участі Кім, інтерес публіки до якої дуже великий.

Уже не вперше Кардашян фотографують папараці біля готелю, в якому вона зупинилася. Вчора знаменитість з'явилася перед камерами знову в усьому чорному, це знову вбрання від Balenciaga, з цим брендом віднедавна Кім щільно співпрацює.

Кім Кардашян / Getty Images

На ній були шкіряні чоботи-штани і водолазка, зверху була об'ємна жилетка під якою було щось схоже на поділ довгого плаща. В руці вона несла велику бордову сумку.

Кім була в сонцезахисних окулярах, шкіряних рукавичках і шкіряній бейсболці та мала максимально одягнений вигляд, що навіть було трохи незвично. Раніше зірку фотографували біля готелю в іншому образі.

Кім Кардашян / Getty Images

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