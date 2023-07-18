Вся в сірому і з новим кольором волосся: Аріана Гранде вийшла у світ після чуток про розлучення

Чоловіка із 30-річною зіркою на цьому заході не було.

Співачку Аріану Гранде помітили фотографи на трибунах під час тенісного чемпіонату у Великій Британії. Зірка сиділа біля 35-річного актора Джонатана Бейлі, з яким зараз знімається у фільмі-мюзиклі "Зла", прем'єра якого запланована на листопад 2024 року.

Аріана Гранде та Джонатан Бейлі / Фото: Associated Press

Аріана Гранде та Джонатан Бейлі / Фото: Associated Press

Потім актори перемістилися на світську вечірку, яку фінансує бренд Ralph Lauren. Відповідно Аріана та Джонатан були з ніг до голови одягнені у речі цього бренду.

На Гранде був сірий лук з колекції осінь-зима 2023-2024, що складався з в'язаного топа та довгої спідниці зі складками. Вбрання вона доповнила чорними туфлями Loewe Toy, кепкою та сонцезахисними окулярами від Tiffany і кардинально змінила зачіску — пофарбувалась у білявку.

Аріана Гранде / Фото: Getty Images

Також можна помітити, що у акторки на пальці не було ні обручки, ні заручальної каблучки. Вже деякий час ходять чутки, що Аріана розійшлася зі своїм чоловіком Далтоном Гомесом після двох років шлюбу і зараз у процесі розлучення.

Читайте також: