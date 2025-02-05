Вся в сльозах: переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь прокоментувала сварку з Олександром Тереном

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь, як і обіцяла, опублікувала в Instagram Stories відео, у яких поставила крапку в історії зі своїм колишнім – головним героєм реалітішоу "Холостяк-13" Олександром Тереном.

Вчорашній день видався для дівчини дуже важким, адже після оголошення про їхнє розставання між Інною та Олександром виникла публічна сварка. Терен звернувся до підписників Бєлєнь, які накинулися на нього з хейтерськими коментарями і прокльонами, а Інна, своєю чергою, заступилася за них. Потім Олександр звинуватив Інну у тому, що вона ігнорує його повідомлення у месенджерах і приховувала від нього майже місяць свої сторізи.

Олександр Терен звинуватив Інну, що вона ігнорувала його повідомлення і приховала від нього сторізи

Дівчина зі сльозами на очах вийшла в Instagram Stories і зізналася, що вона шокована цією публічною сваркою. Інна додала, що не хоче сперечатися з ветераном війни.

Інна Бєлєнь

"Те, що зараз відбувається на просторах Інтернету, чесно, не очікувала. Після того спілкування, яке в нас було на проєкті, коли вся країна дивилася за тим, яка казка може бути, і коли після ми реально намагалися будувати стосунки, а зараз мені щось пишуть про підписників, які просто...

Я не хочу цю суперечку, хоча б через те, що суперечка з ветераном війни, який втратив ноги. В мене зв'язані руки, я не хочу розводити срач в Інтернеті, бо як би я себе не захищала, не відстоювала свою думку, я буду поганою, бо я йду на людину, яка поклала своє здоров'я заради нашої країни", – сказала Бєлєнь.

Олександр Терен та Інна Бєлєнь

Інна заперечила те, що приховувала від Олександра свої сторізи. Вона показувала в них збори для військових, донацію крові і хотіла, щоб Терен нею пишався. Крім того, волонтерка додала, що ніколи нічого поганого про Олександра не говорила, бо хотіла з ним побудувати стосунки.

"Я хочу, щоб мною він пишався. Чого я буду приховувати сторізи, де я проводжу донації, де я скидую гроші на підтримку ЗСУ? Я взагалі не розумію, як я можу приховувати від нього сторіз? По-перше, це дуже тупо. По-друге, я завжди його підтримувала, я ніколи в житті не казала про нього поганого слова. Я не буду заради схвалення аудиторії поливати брудом людину, з якою я хотіла побудувати стосунки", – зазначила Інна.

Ще Бєлєнь заявила, що може видалити свій аккаунт в Instagram і зайнятися сімейним життям із чоловіком, який буде її любити, захищати і поважати.

"Я готова видалити Instagram і поринути в сімейне життя з чоловіком, який буде мене захищати, любити й поважати. Я готова бути мамою, я готова сидіти з діточками вдома і не вести Instagram. Якщо це мені хтось гарантує, то я можу видалити Instagram хоч зараз. Гарантій таких не було і до цього, тому не треба мені, будь ласка, писати, ви знаєте мої пріоритети, як до цього хотіла сім'ю, так і зараз хочу сім'ю", – пояснила дівчина.

Інна також додала, що вона знає, яке відношення до себе вона ніколи не буде терпіти. Волонтерка подякувала за все і поставила остаточну крапку у своїй історії з Тереном.

"На моїй сторінці ви не побачите жодного коментаря більше про Сашу. Я не бачу сенсу розмусолювати більше цю тему. Своїм відношенням людина просто все показала. Ще раз: дякую велике за все, що було між нами, дякую за все, за позицію, за захист. І, я думаю, на цій ноті ми просто закриваємо цю тему", – підсумувала Бєлєнь.

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь зі сльозами на очах поставила крапку в її історії з Олександром Тереном

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