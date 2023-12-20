Вся в трендах: Гейлі Бібер під прицілом папараці в оверсайз пальті та шортах

Пара йшла вулицею і вдавала, що не помічає фотографів.

Американську модель та засновницю косметичного бренду Rhode — Гейлі Бібер — помітили у Лос-Анджелесі в компанії чоловіка Джастіна Бібера. Пару сфотографували на паркінгу, а згодом на вулиці.

It girl була в стильному та трендовому луку, адже поєднала бавовняне оверсайз пальто верблюжого кольору від бренду The Row з чорними туфлями від Sandy Liang у моделі "Мері Джейн".

Також на Гейлі було червоне вбрання, яке складається з мінішортів Los Angeles Apparel і світшота з написом New York, яке вона доповнила бавовняними шкарпетками, кепкою Nike, золотими сережками Bottega Veneta і сумкою Saint Laurent з короткими ручками. Волосся вона заплела в дві кіски, зробила улюблений лате-макіяж, а на очі одягла сонцезахисні окуляри.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Водночас Джастін був у характерному для себе образі, оскільки поєднав дуже довгі мішкуваті джинси, які аж волочилися асфальтом, з білою футболкою, кросівками і кепкою. Також на ньому була сіра худі, яку він одягнув лише на одну руку.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що також нещодавно дівчина проводила час у Нью-Йорку, де її сфотографували папараці у мініспідниці та у баклажановому пальті з величезними плечима від The Attico з весняної колекції 2024.

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