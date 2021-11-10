Вся в Versace: Емілі Ратаковскі продефілювала Нью-Йорком

Модель мала приголомшливий вигляд.

Американська модель Емілі Ратаковскі потрапила під приціл нью-йоркських папараці, коли йшла на знімання шоу The Daily Show, яке веде телеведучий Тревор Ноа.

Знаменитість була одягнена з ніг до голови у речі від бренду Versace: теплу трикотажну кофту, штани та жилетку. Вбрання вона поєднала з босоніжками на високих підборах, сонцезахисними окулярами та великими сережками у вухах.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

Зараз модель досить часто відвідує різні шоу, щоб просувати свою книжку есе My Body ("Моє тіло") — глибоко особисте дослідження фемінізму, сексуальності та влади, ставлення чоловіків до жінок та пояснень, чому жінки погоджуються із ним. Ці нариси описують моменти з життя Ратаковскі, дослідження фетишизації дівчат та жіночої краси, її одержимість та зневагу до жіночої сексуальності, збочену динаміку моди та кіноіндустрії, а також сіру зону між згодою та насильством.

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