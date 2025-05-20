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- Шоу-бізнес
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Вибрала торочку та діаманти: Дакота Джонсон затьмарила всіх гламурним образом у Каннах
Понеділок був дуже насиченим у акторки Дакоти Джонсон, оскільки вона з'явилася у Каннах на 78-му міжнародному кінофестивалі.
На набережній Круазет, де щорічно відбувається захід, зірка продемонструвала кілька образів, зокрема прийшла на фотокол присвячений фільму «Сплітсвілль».
Для своєї появи на публіці вона обрала лаконічну чорну сукню від Модного дому Gucci. Це було вбрання на тонких бретельках і з глибоким декольте, яке гарно підкреслювала фігуру Дакоти. Сукню вона доповнила босоніжками на підборах теж від Gucci і прикрасою для волосся від Boucheron у вигляді гілочки вівса.
Потім відбувся її вихід на червону доріжку і вбрання Дакота обрала гламурніше. Акторка теж носила сукню від Gucci, але цього разу вона була з торочкою — головним трендом 2025 року.
Сукня без бретельок зачаровувало своїм жіночним дизайном, а також пастельно-рожевим відтінком, який знову дуже популярний.
У вухах акторка носила гламурні сережки у вигляді пелюсток і квітів.