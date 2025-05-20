ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
458
Час на прочитання
1 хв

Вибрала торочку та діаманти: Дакота Джонсон затьмарила всіх гламурним образом у Каннах

Понеділок був дуже насиченим у акторки Дакоти Джонсон, оскільки вона з'явилася у Каннах на 78-му міжнародному кінофестивалі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дакота Джонсон

Дакота Джонсон / © Associated Press

На набережній Круазет, де щорічно відбувається захід, зірка продемонструвала кілька образів, зокрема прийшла на фотокол присвячений фільму «Сплітсвілль».

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Для своєї появи на публіці вона обрала лаконічну чорну сукню від Модного дому Gucci. Це було вбрання на тонких бретельках і з глибоким декольте, яке гарно підкреслювала фігуру Дакоти. Сукню вона доповнила босоніжками на підборах теж від Gucci і прикрасою для волосся від Boucheron у вигляді гілочки вівса.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Потім відбувся її вихід на червону доріжку і вбрання Дакота обрала гламурніше. Акторка теж носила сукню від Gucci, але цього разу вона була з торочкою — головним трендом 2025 року.

Сукня без бретельок зачаровувало своїм жіночним дизайном, а також пастельно-рожевим відтінком, який знову дуже популярний.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

У вухах акторка носила гламурні сережки у вигляді пелюсток і квітів.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie