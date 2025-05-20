Вибрала торочку та діаманти: Дакота Джонсон затьмарила всіх гламурним образом у Каннах

Дакота Джонсон / © Associated Press

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На набережній Круазет, де щорічно відбувається захід, зірка продемонструвала кілька образів, зокрема прийшла на фотокол присвячений фільму «Сплітсвілль».

Дакота Джонсон / © Associated Press

Для своєї появи на публіці вона обрала лаконічну чорну сукню від Модного дому Gucci. Це було вбрання на тонких бретельках і з глибоким декольте, яке гарно підкреслювала фігуру Дакоти. Сукню вона доповнила босоніжками на підборах теж від Gucci і прикрасою для волосся від Boucheron у вигляді гілочки вівса.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Потім відбувся її вихід на червону доріжку і вбрання Дакота обрала гламурніше. Акторка теж носила сукню від Gucci, але цього разу вона була з торочкою — головним трендом 2025 року.

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Сукня без бретельок зачаровувало своїм жіночним дизайном, а також пастельно-рожевим відтінком, який знову дуже популярний.

Дакота Джонсон / © Associated Press

У вухах акторка носила гламурні сережки у вигляді пелюсток і квітів.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press