Вибрали схожі сукні: розглядаємо вбрання Ріанни та Адрії Архони

Акторка Адріа Архона в Каннах / © Associated Press

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Ні для кого не буде відкриттям те, що бренди часто випускають схожі речі, і стосується це не лише мідл і масмаркету, а й марок класу люкс. Саме такі сукні схожих дизайнів одягли в Каннах дві знамениті жінки — співачка Ріанна та акторка Адріа Архона. Їхні вбрання були від різних брендів.

Ріанна, яка зараз вагітна, вийшла на червону доріжку в блакитному вбранні від Alaïa з високою горловиною, драпуванням і зав’язками збоку. Її оригінальна сукня підкреслювала живіт, а образ зірка доповнила зачіскою та коштовностями Boucheron.

Ріанна та її коханий A$AP Rocky / © Associated Press

Акторка Адріа Архона — кохана Джейсона Момоа — прийшла на фотокол у Каннах у вбранні від Christopher John Rogers. Вона одягла сукню молочного кольору, у якої теж була висока горловина, драпування і зав’язки збоку. Тільки на відміну від вбрання Ріанни, на цій сукні не було вирізів на животі.

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Адріа Архона / © Associated Press