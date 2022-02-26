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Вєрка Сердючка показала окупантам середній палець

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Вєрка Сердючка показала окупантам середній палець

instagram.com/v_serduchka

Артистка підбадьорила дух українців та закликала допомагати українській армії і теробороні.

Вєрка Сердючка опублікувала в Instagram світлину, на якій вона зі своєю сценічною мамою демонструють середній палець окупантам.

Вєрка Сердючка / ©
Вєрка Сердючка

Артистка підбадьорила дух українців, зазначивши, що нас не побороти. Вона також закликала всіх допомагати українській армії і теробороні.

"Геть! Геть! Геть! Стоїм та не падаєм духом! Ніколи цій брехливій навалі не побороти нашої правди. Допомагайте армії, допомагайте теробороні та одне одному!" – написала артистка, додавши хештеги #iamukraine #standwithukraine.

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