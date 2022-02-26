Вєрка Сердючка показала окупантам середній палець

Артистка підбадьорила дух українців та закликала допомагати українській армії і теробороні.

Вєрка Сердючка опублікувала в Instagram світлину, на якій вона зі своєю сценічною мамою демонструють середній палець окупантам.

Вєрка Сердючка

Артистка підбадьорила дух українців, зазначивши, що нас не побороти. Вона також закликала всіх допомагати українській армії і теробороні.

"Геть! Геть! Геть! Стоїм та не падаєм духом! Ніколи цій брехливій навалі не побороти нашої правди. Допомагайте армії, допомагайте теробороні та одне одному!" – написала артистка, додавши хештеги #iamukraine #standwithukraine.