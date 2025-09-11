Викликала фурор: Фелісіті Джонс у вогняно-червоній сукні Prada відвідала прем’єру

Фелісіті Джонс / © Getty Images

Британська акторка Фелісіті Джонс мала приголомшливий вигляд, коли з’явилася на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Вона відвідала прем’єру фільму від Netflix «Потяг у снах» 9 вересня, в якому зіграла головну роль.

Фелісіті вийшла на червону доріжку у вогняно-червоній сукні від Модного дому Prada, зшитій на замовлення, з чистим, чітким силуетом і бездоганним кроєм. Колір був насичений, глибокий, і безумовно приковував до себе увагу.



Лінія талії, довжина спідниці, лінії плечей і шлейф накидки були ретельно продумані, через що образ вийшов елегантним і виразним, що й зробило Фелісіті головною зіркою заходу. Також оригінальності й чуттєвості додавали вирізи з боків — це однозначно була родзинка сукні.

Образ акторка доповнила лаконічною зачіскою-пучком, легким макіяжем, а також парою гламурних сережок з камінням.



Одягає Prada Фелісіті не вперше, проте з усіх її попередніх виборів ця сукня однозначно найкраща. Наприклад, торік вона з’явилась на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю в рожевій сукні-бюстьє від Prada, але той вихід став цілковитим провалом через мішкуватий фасон і невдалу довжину.