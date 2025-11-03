- Дата публікації
Викликала фурор прозорою сукнею: Емілія Кларк відвідала благодійний вечір у Лондоні
Вибране нею вбрання стало великою несподіванкою, але вигляд зірка в ньому мала приголомшливий.
Зірка серіалу «Гра престолів» Емілія Кларк, яка зіграла вже культову персонажку Дейнеріс Таргарієн, відвідала благодійний вечір Global Gift Gala в Лондоні. Цей захід проводиться для збору коштів для різних некомерційних організацій.
39-річна зірка з’явилася на червоній доріжці у вбранні чорного кольору від Alexander McQueen. Це відверте вбрання мало довгий шлейф, тоненькі бретельки та глибоке декольте, а в зоні ліфа сукня була з прозорого мережива і демонструвала публіці груди акторки в усій красі. Емілія доповнила вбрання лаконічною зачіскою з легкими хвилями, сережками з намистинками та легким макіяжем.
Нагадаємо, Емілія Кларк перенесла два інсульти, що спонукало її зайнятися благодійністю і допомагати людям, які зіткнулися з такою самою проблемою. Вона іноді з’являється на подібних заходах, але у світ виходить рідко, тому її появи на червоних доріжках — це завжди подія.