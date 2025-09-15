- Дата публікації
Випромінювала голлівудський гламур: Сідні Свіні в ефектній червоній сукні вручила нагороду на "Еммі"
Лише кілька днів тому Сідні відсвяткувала день народження, а вже в неділю сяяла на світській церемонії.
Акторка Сідні Свіні одягла червону сукню на червону доріжку. Зірка з’явилася серед гостей 77-ї церемонії «Еммі» в Лос-Анджелесі, що відбулася 14 вересня.
28-річна дівчина мала розкішний вигляд і випромінювала істинний голлівудський гламур у вбранні від Модного дому Oscar de la Renta. Сукня з глибоким декольте підкреслювала її груди, а головною прикрасою в ній були складки тканини, які нагадували бант.
Акторка також одягла сережки-крапельки та кольє з величезним діамантом. На руках у зірки була накидка в тон сукні, яка спадала до підлоги.
Ефективності вбранню додавав і довгий шлейф, а також зачіска з красивим і лаконічним укладанням, і макіяж у нюдовій гамі.
Під час церемонії «Еммі» Сідні вручила нагороду 15-річному Овену Куперу за «Найкращу чоловічу роль другого плану в мінісеріалі, антології або фільмі» за його роботу в серіалі «Юнацтво».
Серіал складається з 4 епізодів, кожен з яких знято одним безперервним дублем. Гра хлопчика приголомшила багатьох переконливістю і професіоналізмом.
Нагадаємо, що також сукню від Oscar de la Renta Свіні одягала на нещодавнє весілля мільярдера Джеффа Безоса та її коханої Лорен Санчез. Тоді акторку помітили в ніжно-рожевій сукні з декольте-серцем.