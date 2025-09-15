Випромінювала голлівудський гламур: Сідні Свіні в ефектній червоній сукні вручила нагороду на "Еммі"

Сідні Свіні / © Associated Press

Акторка Сідні Свіні одягла червону сукню на червону доріжку. Зірка з’явилася серед гостей 77-ї церемонії «Еммі» в Лос-Анджелесі, що відбулася 14 вересня.

Сідні Свіні / © Associated Press

28-річна дівчина мала розкішний вигляд і випромінювала істинний голлівудський гламур у вбранні від Модного дому Oscar de la Renta. Сукня з глибоким декольте підкреслювала її груди, а головною прикрасою в ній були складки тканини, які нагадували бант.

Сідні Свіні / © Associated Press

Акторка також одягла сережки-крапельки та кольє з величезним діамантом. На руках у зірки була накидка в тон сукні, яка спадала до підлоги.

Ефективності вбранню додавав і довгий шлейф, а також зачіска з красивим і лаконічним укладанням, і макіяж у нюдовій гамі.

Сідні Свіні / © Associated Press

Під час церемонії «Еммі» Сідні вручила нагороду 15-річному Овену Куперу за «Найкращу чоловічу роль другого плану в мінісеріалі, антології або фільмі» за його роботу в серіалі «Юнацтво».

Сідні Свіні та Овен Купер / © Associated Press

Серіал складається з 4 епізодів, кожен з яких знято одним безперервним дублем. Гра хлопчика приголомшила багатьох переконливістю і професіоналізмом.

Сідні Свіні та Овен Купер / © Associated Press

Нагадаємо, що також сукню від Oscar de la Renta Свіні одягала на нещодавнє весілля мільярдера Джеффа Безоса та її коханої Лорен Санчез. Тоді акторку помітили в ніжно-рожевій сукні з декольте-серцем.

Сідні Свіні на весіллі Джеффа Безоса сідає у водне таксі у Венеції / © Getty Images