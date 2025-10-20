Вирішила повторити свій "голий" тріумф: Дженна Ортега одягла ансамбль зі сміливим топом

Дженна Ортега / © Associated Press

Реклама

У Лос-Анджелесі відбувся благодійний галавечір Музею Американської кіноакадемії, гостею якого стала молода, але вже дуже відома акторка Дженна Ортега. У звичайному житті дівчина кардинально відрізняється від своїх екранних персонажів і полюбляє не лише мати ефектний вигляд, а й часто обирає доволі сміливе вбрання. Перед фотографами галавечора Дженна сяяла в ансамблі від Grace Ling з колекції весна-літо 2026.

Дженна Ортега / © Associated Press

Її лук включав креативний топ у вигляді скульптурного металевого листка, закрученого на шиї. Спина у акторки була оголеною.

Дженна Ортега / © Associated Press

Нижня частина вбрання являла собою просту атласну спідницю насиченого, глибокого сливово-коричневого відтінку. Це було цікаве рішення, яке поєднувало в собі футуризм і елегантний мінімалізм.

Реклама

Волосся акторки було укладене в недбалий низький хвіст. На обличчі у дівчини був яскравий макіяж з акцентом на очах, а також коричневою помадою на губах.

Дженна Ортега / © Associated Press

Але це був не перший випадок, коли Дженна вирішила привернути до себе увагу в такий спосіб. У вересні 23-річна акторка стала однією з головних зірок премії «Еммі» та з’явилася на заході в «голому» вбранні, в якому була така сама задумка. Дженна вибрала ансамбль від Модного дому Givenchy, розроблений для колекції осінь-зима 2025 модельєром Сарою Бертон.

Дженна Ортега / © Associated Press