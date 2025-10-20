- Дата публікації
-
Шоу-бізнес
- Шоу-бізнес
140
- 140
1 хв
- 1 хв
Вирішила повторити свій "голий" тріумф: Дженна Ортега одягла ансамбль зі сміливим топом
Це було провокаційне вбрання, в якому топ більше нагадував прикрасу, ніж одяг.
У Лос-Анджелесі відбувся благодійний галавечір Музею Американської кіноакадемії, гостею якого стала молода, але вже дуже відома акторка Дженна Ортега. У звичайному житті дівчина кардинально відрізняється від своїх екранних персонажів і полюбляє не лише мати ефектний вигляд, а й часто обирає доволі сміливе вбрання. Перед фотографами галавечора Дженна сяяла в ансамблі від Grace Ling з колекції весна-літо 2026.
Її лук включав креативний топ у вигляді скульптурного металевого листка, закрученого на шиї. Спина у акторки була оголеною.
Нижня частина вбрання являла собою просту атласну спідницю насиченого, глибокого сливово-коричневого відтінку. Це було цікаве рішення, яке поєднувало в собі футуризм і елегантний мінімалізм.
Волосся акторки було укладене в недбалий низький хвіст. На обличчі у дівчини був яскравий макіяж з акцентом на очах, а також коричневою помадою на губах.
Але це був не перший випадок, коли Дженна вирішила привернути до себе увагу в такий спосіб. У вересні 23-річна акторка стала однією з головних зірок премії «Еммі» та з’явилася на заході в «голому» вбранні, в якому була така сама задумка. Дженна вибрала ансамбль від Модного дому Givenchy, розроблений для колекції осінь-зима 2025 модельєром Сарою Бертон.