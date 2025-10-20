ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
1 хв

Вирішила повторити свій "голий" тріумф: Дженна Ортега одягла ансамбль зі сміливим топом

Це було провокаційне вбрання, в якому топ більше нагадував прикрасу, ніж одяг.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Associated Press

У Лос-Анджелесі відбувся благодійний галавечір Музею Американської кіноакадемії, гостею якого стала молода, але вже дуже відома акторка Дженна Ортега. У звичайному житті дівчина кардинально відрізняється від своїх екранних персонажів і полюбляє не лише мати ефектний вигляд, а й часто обирає доволі сміливе вбрання. Перед фотографами галавечора Дженна сяяла в ансамблі від Grace Ling з колекції весна-літо 2026.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Її лук включав креативний топ у вигляді скульптурного металевого листка, закрученого на шиї. Спина у акторки була оголеною.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Нижня частина вбрання являла собою просту атласну спідницю насиченого, глибокого сливово-коричневого відтінку. Це було цікаве рішення, яке поєднувало в собі футуризм і елегантний мінімалізм.

Волосся акторки було укладене в недбалий низький хвіст. На обличчі у дівчини був яскравий макіяж з акцентом на очах, а також коричневою помадою на губах.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Але це був не перший випадок, коли Дженна вирішила привернути до себе увагу в такий спосіб. У вересні 23-річна акторка стала однією з головних зірок премії «Еммі» та з’явилася на заході в «голому» вбранні, в якому була така сама задумка. Дженна вибрала ансамбль від Модного дому Givenchy, розроблений для колекції осінь-зима 2025 модельєром Сарою Бертон.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Красиві та оригінальні образи акторки Дженни Ортеги (19 фото)

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
140
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie