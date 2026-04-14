Вирішила повторити тріумф Гвінет Пелтроу: інфлюенсерка вийшла на публіку у "голій" сукні

Геббі Аллен / © Getty Images

Британська інфлюенсерка та фітнес-тренерка Геббі Аллен відвідала премію Olivier Awards, яка традиційно відбулася у Лондоні. Вона одягла на світський захід чорну сукню від бренду ROOM 24 чорного кольору і з прозорими вставками з боку та на спині.

Це було ефектне вбрання, яке привертало увагу і гарно підкреслювало фігуру, зокрема через сміливий дизайн з «голим» ефектом.

Однак Геббі не єдина знаменитість, яка обрала сукню з таким ефектом. Нещодавно голлівудська акторка Гвінет Пелтроу прийшла на «Оскар» у сукні з такими ж прозорими вставками, які оголяли її боки.

Сукня Пелтроу наробила багато галасу у Мережі і буде у переліку найефектніхих вбрань червоної доріжки ще не один рік.