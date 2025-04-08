Вирішила скопіювати тітку: племінниця Джулії Робертс пофарбувала волосся у рудий колір

Емма Робертс / © Getty Images

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34-річна американська акторка і племінниця Джулії Робертс — Емма Робертс, — добре відома всім за серіалом «Американська історія жахів», кардинально змінила імідж. Зірка пофарбувала волосся в рудий колір, чим почала дуже нагадувати свою знамениту оскароносну тітку в молодості.

Свій яскравий відтінок волосся Емма продемонструвала на Міланському тижні дизайну. На акторці був костюм від нью-йоркського бренду LEIN, який включав топ і мініспідницю світлого кольору. Обидві речі були розшиті бісером.

Емма Робертс / © Getty Images

Нагадаємо, що Джулія Робертс теж любить відтінки рудого, але не такі насичені, як у Емми.

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Джулія Робертс / © Associated Press

Емма Робертс / © Associated Press Емма Робертс / © Associated Press Емма Робертс / © Associated Press Емма Робертс / © Getty Images Емма Робертс / © Getty Images Емма Робертс / © Getty Images Емма Робертс / © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Getty Images