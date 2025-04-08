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- Шоу-бізнес
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Вирішила скопіювати тітку: племінниця Джулії Робертс пофарбувала волосся у рудий колір
Акторка відвідала фешнзахід у Мілані.
34-річна американська акторка і племінниця Джулії Робертс — Емма Робертс, — добре відома всім за серіалом «Американська історія жахів», кардинально змінила імідж. Зірка пофарбувала волосся в рудий колір, чим почала дуже нагадувати свою знамениту оскароносну тітку в молодості.
Свій яскравий відтінок волосся Емма продемонструвала на Міланському тижні дизайну. На акторці був костюм від нью-йоркського бренду LEIN, який включав топ і мініспідницю світлого кольору. Обидві речі були розшиті бісером.
Нагадаємо, що Джулія Робертс теж любить відтінки рудого, але не такі насичені, як у Емми.