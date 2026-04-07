ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
1 хв

Вирішила усіх шокувати: акторка Барбі Феррейра прийшла на захід із закривавленими ногами

Таким чином під час презентації фільму ще ніхто не дивував.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Барбі Феррейра

Барбі Феррейра / © Associated Press

29-річна акторка Барбі Феррейра, яка прославилась завдяки ролі у серіалі «Ейфорія», відвідала прем’єру фільму «Обличчя смерті» (Faces of Death) знятого у жанрі жахів, який є римейком фільму 1978 року.

Захід відбувся у Лос-Анджелесі, а акторка прийшла на нього у сукні від бренду Dilara Findikoglu з колекції осінь-зима 2025, яка була виконана із чорної шкіри з тисненням під рептилію, мала широкі плечі і корсет зі шнуруванням.

Барбі Феррейра / © Associated Press

Барбі Феррейра / © Associated Press

Барбі Феррейра / © Associated Press

Барбі Феррейра / © Associated Press

Шнурування на сукні також повторювалося на рукавах, спідниці і декольте, що робило образ цікавішим і драматичнішим.

Однак головним акцентом образу стало взуття акторки, адже Барбі взула прозорі мюлі, а також пофарбувала пальці червоною фарбою. Цей кривавий ефект був натяком на кривавий сюжет фільму, у якому акторка, до речі, виконала головну роль.

Взуття Барбі Феррейри / © Associated Press

Взуття Барбі Феррейри / © Associated Press

Взуття Барбі Феррейри / © Associated Press

Взуття Барбі Феррейри / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
119
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie