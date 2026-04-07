Вирішила усіх шокувати: акторка Барбі Феррейра прийшла на захід із закривавленими ногами
Таким чином під час презентації фільму ще ніхто не дивував.
29-річна акторка Барбі Феррейра, яка прославилась завдяки ролі у серіалі «Ейфорія», відвідала прем’єру фільму «Обличчя смерті» (Faces of Death) знятого у жанрі жахів, який є римейком фільму 1978 року.
Захід відбувся у Лос-Анджелесі, а акторка прийшла на нього у сукні від бренду Dilara Findikoglu з колекції осінь-зима 2025, яка була виконана із чорної шкіри з тисненням під рептилію, мала широкі плечі і корсет зі шнуруванням.
Шнурування на сукні також повторювалося на рукавах, спідниці і декольте, що робило образ цікавішим і драматичнішим.
Однак головним акцентом образу стало взуття акторки, адже Барбі взула прозорі мюлі, а також пофарбувала пальці червоною фарбою. Цей кривавий ефект був натяком на кривавий сюжет фільму, у якому акторка, до речі, виконала головну роль.