- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 41
- Час на прочитання
- 1 хв
Вирішив зняти піджак: Тарас Цимбалюк у майці-алкоголічці похизувався татуюваннями і викликав реакцію у Мережі
Актор у випуску шоу під час спілкування з однією з учасниць зняв піджак, під яким був лише у білій базовій майці.
Головний герой реалітішоу «Холостяк-14» Тарас Цимбалюк у шостому випуску під час спілкування за столом із фотографинею Юлією Коренюк, яка виявила бажання покинути проєкт, зняв коричневий піджак й у білій майці-алкоголічці похизувався на камеру своїми татуюваннями.
Цей образ Тараса викликав бурхливу реакцію у Мережі. У дописі в Threads зі скрінами його луку зібралося чимало коментарів:
Ця майка-алкоголічка мене порвала. Батя після завода слухає, як ти зловила 2 з математики, над якою ви напередодні сиділи пів ночі
Не хватає розтянутих трєнєків і пива
Пхахаха це дуже смішно
Ці майки для мене найкрінжовіше в гардеробах чоловіків)
Може сучасна висока мода диктує це як стиль, але я людина проста і це виглядає так недоречно і смішно
Ну треба ж було ще раз показати, що накачаний!
А ці тату, це взагалі
Пригадала, як влітку тато відпустив у клуб на дискотеку. Мала прийти близько 12, прийшла додому о 01:30. Заходжу додому, батя сидить в майці з таким самим виразом обличчя. Німа сцена без слів
Мені якщо чесно самій стало страшно, коли він роздягнувся
Якщо б в мене батя так захотів би за стіл сісти, мама б сказала — біжи вдягнись, це шо таке за стіл в майці.
А як вам образ Тараса у майці-алкоголічці?