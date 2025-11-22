ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
41
1 хв

Вирішив зняти піджак: Тарас Цимбалюк у майці-алкоголічці похизувався татуюваннями і викликав реакцію у Мережі

Актор у випуску шоу під час спілкування з однією з учасниць зняв піджак, під яким був лише у білій базовій майці.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Тарас Цимбалюк

Головний герой реалітішоу «Холостяк-14» Тарас Цимбалюк у шостому випуску під час спілкування за столом із фотографинею Юлією Коренюк, яка виявила бажання покинути проєкт, зняв коричневий піджак й у білій майці-алкоголічці похизувався на камеру своїми татуюваннями.

Цей образ Тараса викликав бурхливу реакцію у Мережі. У дописі в Threads зі скрінами його луку зібралося чимало коментарів:

  • Ця майка-алкоголічка мене порвала. Батя після завода слухає, як ти зловила 2 з математики, над якою ви напередодні сиділи пів ночі

  • Не хватає розтянутих трєнєків і пива

  • Пхахаха це дуже смішно

  • Ці майки для мене найкрінжовіше в гардеробах чоловіків)

  • Може сучасна висока мода диктує це як стиль, але я людина проста і це виглядає так недоречно і смішно

  • Ну треба ж було ще раз показати, що накачаний!

  • А ці тату, це взагалі

  • Пригадала, як влітку тато відпустив у клуб на дискотеку. Мала прийти близько 12, прийшла додому о 01:30. Заходжу додому, батя сидить в майці з таким самим виразом обличчя. Німа сцена без слів

  • Мені якщо чесно самій стало страшно, коли він роздягнувся

  • Якщо б в мене батя так захотів би за стіл сісти, мама б сказала — біжи вдягнись, це шо таке за стіл в майці.

А як вам образ Тараса у майці-алкоголічці?

41
