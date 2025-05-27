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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
224
Час на прочитання
2 хв

Вирізи, лелітки та шлейфи: розглядаємо розкішні образи Дженніфер Лопес на AMA

Американська суперзірка викликала фурор 26 травня у Лас-Вегасі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес стала ведучою церемонією American Music Awards, де продемонструвала безліч розкішних вбрань від відомих брендів.

Пропонуємо розглянути її сукні з кристалами, вирізами та лелітками.

Сукня від Miss Sohee

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Це було вбрання з колекції весна-літо 2025. Сукня виконана зі світлої тканини, розшитої в красиві візерунки бісером та лелітками. Також сукню прикрашали декольте, галтер та високий розріз на спідниці. Доповнила Дженніфер образ бірюзовою накидкою, яка викликала вау-ефект через гламурну вишивку бісером на подолі у вигляді великих квітів.

Лопес доповнила цей лук зачіскою з прямим волоссям і лаконічним взуттям, яке не відволікало увагу від вбрання.

Сукня від Bronx and Banco

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Це гламурне вбрання було з колекції осінь-зима 2023. Сукня мала розкішний вигляд на фігурі Дженніфер та демонструвала її прес. Що стосується декору, то вбрання прикрашала торочка зі стразів на спідниці та величезні кристали на топі. Лук зірки доповнили гламурні сережки з камінням, яскравий макіяж та зачіска-хвіст.

Сукня від David Koma

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Ця сукня яскравого кобальтового кольору була з колекції осінь-зима 2025. Нехай це вбрання і було лаконічного фасону, але водночас мало дуже гламурний вигляд через те, що повністю розшите лелітками. У сукні не було бретелів, але в зоні стегон у неї був об’єм, який робив візуально талію тоншою.

Образ Лопес доповнила зачіскою у стилі Y2K, чокером з камінням та взуттям на платформі.

Сукня від Defaience

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Це коричневе вбрання зі шлейфом і вирізами було розкішний і дуже ефектним. Його також прикрашали великі кільця на животі та грудях, а також ланцюжки. Образ Лопес доповнила золотими прикрасами та босоніжками на платформі Dolce & Gabbana.

Золота сукня

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Це вбрання було декороване золотими лелітками, які нагадували луску. Сукня мала ефектні розрізи на спідниці, які підкреслювали ноги і демонстрували золоті босоніжки на підборах Dolce & Gabbana. Цей лук Джей Ло також доповнила довгими сережками та золотими прикрасами.

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Associated Press

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Getty Images

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Associated Press

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
224
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