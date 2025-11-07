ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
139
Виросла і стала красунею: юна зірка серіалу "Дивні дива" одягла бюст'є зі спідницею на прем'єру

Дівчина мала милий і ніжний вигляд, а те, що вона вирішила одягнути не вечірню сукню, а ансамбль із бюстьє, було цікавим рішенням.

Седі Сінк

Седі Сінк / © Associated Press

23-річна Седі Сінк приєдналася до Міллі Боббі Браун на червоній доріжці в день прем’єри п’ятого сезону «Дивні дива» в Лос-Анджелесі — вечора, який ознаменував завершення культового серіалу Netflix. Та поки фанати серіалу очікують побачити на екрані багато містики та екшену, Седі продемонструвала на червоній доріжці юнацьку романтику. Дівчина з’явилася перед фотографами в ніжному комплекті від Prada білого кольору.

Седі Сінк / © Associated Press

Седі Сінк / © Associated Press

Її вбрання включало топ-бюстьє на тонких бретельках і довгу пряму спідницю. Обидва вироби були прикрашені сріблястими кристалами, які надавали образу гламуру й ніжності. Ззаду на спідниці Седі був високий розріз, який демонстрував туфлі дівчини на високих підборах.

Седі Сінк / © Associated Press

Седі Сінк / © Associated Press

Також у світ того вечора вийшла донька Уми Турман — 27-річна акторка Мая Гоук. У цьому шоу вона теж є виконавицею однієї з ключових ролей.

Мая Гоук / © Associated Press

Мая Гоук / © Associated Press

