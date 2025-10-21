ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
91
Час на прочитання
1 хв

Виростив цибулю і горох: Девід Бекхем повеселив фанатів новим відео зі свого городу

Ексфутболіст похизувався врожаєм зі своєї ділянки.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Девід Бекхем

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

50-річний відомий спортсмен Девід Бекхем останнім часом захопився сільським господарством і садівництвом, якими він займається на своїй заміській ділянці в Котсколдсі, Англія. Він доглядає за городом, садить різні овочі, розводить курей і навіть займається бджільництвом, а успіхами хизується в Мережі.

У своєму Instagram Девід поділився відео, яке зняла його дружина Вікторія, судячи з усього, влітку. Спортсмен у футболці та шортах, а також босоніж лазить між грядок, хизується врожаєм цибулі, їсть стиглий молодий горох і жартує з дружини.

«Дуже радий нашому врожаю цього року…Гарбузи наступні?» — підписав відео Бекхем.

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Девід не тільки вирощує овочі та фрукти, а й готує з них вечері для всієї родини, а також консервує їх. Наприклад, зі слив він зварив джем за своїм фірмовим рецептом.

Дата публікації
Кількість переглядів
91
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie