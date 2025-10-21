Виростив цибулю і горох: Девід Бекхем повеселив фанатів новим відео зі свого городу

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

50-річний відомий спортсмен Девід Бекхем останнім часом захопився сільським господарством і садівництвом, якими він займається на своїй заміській ділянці в Котсколдсі, Англія. Він доглядає за городом, садить різні овочі, розводить курей і навіть займається бджільництвом, а успіхами хизується в Мережі.

У своєму Instagram Девід поділився відео, яке зняла його дружина Вікторія, судячи з усього, влітку. Спортсмен у футболці та шортах, а також босоніж лазить між грядок, хизується врожаєм цибулі, їсть стиглий молодий горох і жартує з дружини.

«Дуже радий нашому врожаю цього року…Гарбузи наступні?» — підписав відео Бекхем.

Девід не тільки вирощує овочі та фрукти, а й готує з них вечері для всієї родини, а також консервує їх. Наприклад, зі слив він зварив джем за своїм фірмовим рецептом.