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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
242
Час на прочитання
1 хв

Вирушила на пляж: вагітна модель Олівія Калпо засвітила фігуру в бікіні

Незважаючи на своє цікаве становище, модель веде активний спосіб життя.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Олівія Калпо

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

33-річна американська модель, переможниця конкурсів «Міс США-2012» та «Міс Всесвіт-2012» Олівія Калпо скоро вперше стане мамою. Вона перебуває в очікуванні своєї першої дитини, батьком якої є її чоловік — гравець в американський футбол Крістіан Маккеффрі. Термін вагітності — початок третього триместру, тобто первісток з’явиться на світ у середині — наприкінці літа.

Судячи з фото та відео в Instagram моделі, вагітність минає чудово й без ускладнень.

На нових фото, опублікованих Олівією, вона позує в білому бікіні на тонких зав’язках, що ефектно підкреслює її вже великий живіт.

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

Калпо вирішила вирушити на пляж або до басейну і взяла з собою свого собаку — голдендудля Олівера.

Собака Олівії Калпо / © Instagram Олівії Калпо

Собака Олівії Калпо / © Instagram Олівії Калпо

Свій пляжний образ модель доповнила модною сумкою з намистин від Saint Laurent, крислатою шоколадною панамою і легкою сукнею з вишивкою ришельє.

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

Раніше, нагадаємо, вагітна модель Олівія Калпо здивувала своїх шанувальників тим, що показала, як вона присідає із 20-кілограмовою штангою у спортзалі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
242
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