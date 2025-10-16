"Вириваюсь з любові": Катерина Бужинська презентувала драматичну пісню про жінку і кліп на неї

Катерина Бужинська

Катерина Бужинська потішила своїх прихильників новою драматичною композицією, яка отримала назву «Вириваюсь з любові». За словами зірки, це пісня-сповідь, прощання і прощення, з якого народжується справжня жіноча сила.

«Багатьом жінкам знайоме відчуття залежності від токсичних стосунків. Не важливо, в якому віці зіштовхнулася з ними, важливо вчасно додати швидкості, щоб вирватись з любові, яка по суті потрібна тільки їй одній. Потрібно цінувати себе і свої емоції. Цією композицією я хочу донести жінкам, що кохання повинно бути рівноцінно взаємним», — сказала Катерина.

За словами артистки, ця пісня про сильну жінку, яка не боїться втратити стосунки, в яких її не цінують, адже натомість вона матиме любов і повагу до себе.

«Якщо жінка відчуває, що втрачає себе в цих стосунках і „тягне“ їх одна, потрібно якнайшвидше тікати…», — додала Бужинська.

Композицію артистка написала у співавторстві з Олегом Ломакіним.

Разом із піснею зірка представила також кліп на неї, створений за допомогою штучного інтелекту, щоб мінімізувати витрати на виробництво в умовах війни. «Зараз не час для дорогих знімань — усі ресурси краще спрямувати на підтримку Збройних Сил України», — зауважила співачка.

Нагадаємо, Катерина Бужинська від початку повномасштабного вторгнення об’єдналася з Михайлом Грицканом у благодійному турі «Воля». Вони виступили з понад 400 концертами і разом перерахували понад 8 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. Їхні концерти у Києві збирали повні аншлаги тричі тільки за останній рік.

Разом із командою артистка гастролювала Україною, Європою, США. Її пісня «Україна — це ми» увійшла до шкільної програми як неофіційний гімн держави, а «Як у нас на Україні» вже понад 27 років не втрачає своєї популярності.