ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
2 хв

"Вириваюсь з любові": Катерина Бужинська презентувала драматичну пісню про жінку і кліп на неї

Народна артистка України представила композицію-сповідь.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Катерина Бужинська

Катерина Бужинська

Катерина Бужинська потішила своїх прихильників новою драматичною композицією, яка отримала назву «Вириваюсь з любові». За словами зірки, це пісня-сповідь, прощання і прощення, з якого народжується справжня жіноча сила.

«Багатьом жінкам знайоме відчуття залежності від токсичних стосунків. Не важливо, в якому віці зіштовхнулася з ними, важливо вчасно додати швидкості, щоб вирватись з любові, яка по суті потрібна тільки їй одній. Потрібно цінувати себе і свої емоції. Цією композицією я хочу донести жінкам, що кохання повинно бути рівноцінно взаємним», — сказала Катерина.

За словами артистки, ця пісня про сильну жінку, яка не боїться втратити стосунки, в яких її не цінують, адже натомість вона матиме любов і повагу до себе.

«Якщо жінка відчуває, що втрачає себе в цих стосунках і „тягне“ їх одна, потрібно якнайшвидше тікати…», — додала Бужинська.

Композицію артистка написала у співавторстві з Олегом Ломакіним.

Разом із піснею зірка представила також кліп на неї, створений за допомогою штучного інтелекту, щоб мінімізувати витрати на виробництво в умовах війни. «Зараз не час для дорогих знімань — усі ресурси краще спрямувати на підтримку Збройних Сил України», — зауважила співачка.

Нагадаємо, Катерина Бужинська від початку повномасштабного вторгнення об’єдналася з Михайлом Грицканом у благодійному турі «Воля». Вони виступили з понад 400 концертами і разом перерахували понад 8 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. Їхні концерти у Києві збирали повні аншлаги тричі тільки за останній рік.

Разом із командою артистка гастролювала Україною, Європою, США. Її пісня «Україна — це ми» увійшла до шкільної програми як неофіційний гімн держави, а «Як у нас на Україні» вже понад 27 років не втрачає своєї популярності.

Дата публікації
Кількість переглядів
70
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie