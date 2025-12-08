- Дата публікації
- Шоу-бізнес
- 155
- 1 хв
Вишукані та гарні: зірки на показі Chanel у Нью-Йорку
У вівторок, 2 грудня, Модний дім Chanel презентував у Нью-Йорку колекцію Métiers d’art створену Матьє Блазі — новим креативним директором жіночої лінійки бренду.
Шоу відбулося у метро, а у задумі дизайнера було поєднання попкультури, історії бренду Chanel та вишуканої майстерності.
«Я хотів створити щось на кшталт випадковості — те, що ми бачимо щоранку, коли йдемо на роботу, і не знаєш, що буде на розі. Запрошені всі», — сказав Блазі виданню WWD.
Серед гостей заходу було багато друзів бренду, відомих інфлюенсерів, акторів та інших знаменитостей. Всі гості були одягнені у Chanel. Хтось обрав вишукані образи і елегантні аксессуари, але були і ті, хто наважився на сміливі ансамблі.