Вишукані та гарні: зірки на показі Chanel у Нью-Йорку

У вівторок, 2 грудня, Модний дім Chanel презентував у Нью-Йорку колекцію Métiers d’art створену Матьє Блазі — новим креативним директором жіночої лінійки бренду.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Емілі Ратаковскі

Модель Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Шоу відбулося у метро, а у задумі дизайнера було поєднання попкультури, історії бренду Chanel та вишуканої майстерності.

«Я хотів створити щось на кшталт випадковості — те, що ми бачимо щоранку, коли йдемо на роботу, і не знаєш, що буде на розі. Запрошені всі», — сказав Блазі виданню WWD.

Серед гостей заходу було багато друзів бренду, відомих інфлюенсерів, акторів та інших знаменитостей. Всі гості були одягнені у Chanel. Хтось обрав вишукані образи і елегантні аксессуари, але були і ті, хто наважився на сміливі ансамблі.

Лінда Євангеліста

Лінда Євангеліста / © Associated Press

Лінда Євангеліста / © Associated Press

Енджел Різ

Енджел Різ / © Associated Press

Енджел Різ / © Associated Press

Роуз Бірн

Роуз Бірн / © Associated Press

Роуз Бірн / © Associated Press

Шарлотта Казірагі

Шарлотта Казірагі / © Associated Press

Шарлотта Казірагі / © Associated Press

Райлі Кіо

Райлі Кіо / © Associated Press

Райлі Кіо / © Associated Press

Люкс Паскаль

Люкс Паскаль / © Associated Press

Люкс Паскаль / © Associated Press

Тільда Свінтон

Тільда Свінтон / © Associated Press

Тільда Свінтон / © Associated Press

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Джон Бон Джові

Джон Бон Джові / © Associated Press

Джон Бон Джові / © Associated Press

Адвоа Абоа

Адвоа Абоа / © Associated Press

Адвоа Абоа / © Associated Press

Крістен Стюард

Крістен Стюард / © Associated Press

Крістен Стюард / © Associated Press

Крістін Баранскі

Крістін Баранскі / © Associated Press

Крістін Баранскі / © Associated Press

