Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв
1 хв

Висіла вниз головою: Ліндсей Логан позаймалася флай-йогою

Зірка вирішила урізноманітнити свою фізичну активність.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Ліндсей Логан

Ліндсей Логан / © Associated Press

38-річна американська акторка Ліндсей Логан поділилася у своєму Instagram цікавим фото, на якому вона позувала під час занять флай-йогою — практикою, що поєднує елементи традиційної йоги, гімнастики, пілатесу і стретчингу, виконуваною у спеціальних гамаках, підвішених до стелі.

Акторка була якраз зазнімкована, коли висіла головою донизу із закритими очима. «Баланс — це не про ідеальність, це про присутність», — написала Ліндсей під фото.

Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

У коментарях під фото фоловери зірки зазначили, що вона має гармонійний і спокійний вигляд і що попри щільний графік знаходить час на себе.

Зазначимо, останні кілька місяців Ліндсей перебувала в промотурі свого нового фільму «Ще одна шалена пʼятниця»(«Freakier Friday»), в якому вона знялася разом з Джеймі Лі Кертіс. Вона відвідувала прем’єри цієї стрічки і виходила на фотоколи.

А також знялася у спільній фотосесії з колегою за цим фільмом — виявляється, з Кертіс вони дружать уже 22 роки, з моменту свого знайомства у 2003-му під час зніманнь першої частини комедії.

Дата публікації
Кількість переглядів
126
