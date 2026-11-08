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- Шоу-бізнес
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Високі розрізи та відверті силуети: найефектніші образи зірок на галавечорі LACMA 2026
7 листопада відбувся щорічний благодійний вечір LACMA Art+Film Gala.
Цього року на заході вшанували кінорежисера Дені Вільнева та латвійсько-американську художницю Вію Целмінс. Співголовами заходу знову стали Леонардо Ді Капріо та членкиня опікунської ради музею Єва Чоу. Модний дім Gucci продовжив виступати головним спонсором події — цю роль бренд виконує від самого заснування галавечора 2011 року. Музичним гостем вечора стала Розе з гурту Blackpink. Кошти, зібрані під час заходу, спрямують на підтримку кінопрограм, виставок та освітніх ініціатив музею.
Серед гостей події було чимало відомих людей світу шоубізнесу, зокрема актори, співаки, дизайнери та моделі. Всі демонстрували вишукані вечірні образи, від яких у шанувальників голова йшла обертом. Одні з найефектніших суконь були без декорування, але головною їхньою прикрасою став високий розріз на спідниці.
Ембер Валента
Супермодель обрала для появи вишукану сукню від Gucci. Оксамитове вбрання на одне пличе прикрашали також шлейф, драпування і вишукана прикраса ша спині у вигляді монограми бренду.
Вітторія Черетті
Дівчина актора Леонардо Ді Капріо вийшла на публіку у елегантній сукні архітектурного дизайну від Gucci. Вона поєднала вбрання з туфлями від Giuseppe Zanotti та прикрасами від Nikos Koulis.
Розі Гантінгтон-Вайтлі
Після появи на подіумі Victoria’s Secret британська супермодель вирішила продовжувати дивувати, тому обрала сукню дуже невсивного дизайну. Спереду вбрання було дуже стриманим, але ззаду мало надзвичайно висовий розріз та оголону спину.