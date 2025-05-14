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- Шоу-бізнес
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Високий розріз замість «голої» сукні: як Ізабелі Фонтана оминула нові правила дрескоду в Каннах
Бразильська супермодель і зірка бренду білизни Victoria's Secret, 41-річна Ізабелі Фонтану, вийшла на червону доріжку в Каннах.
Вона сяяла на відкритті цього знаменитого та гламурного заходу після того, як організатори фестивалю оголосили, що посилили правила дрескоду.
Тепер на червоній доріжці заборонені «голі» сукні, а також надто довгі шлейфи та величезні спідниці, які заважають решті гостей заходу. Ізабелі вирішила трохи обійти цю заборону і вийшла на червону доріжку хоч і не в прозорій сукні, але з високим розрізом до стегна.
Модель-суперзірка носила вбрання розкішного відтінку від бренду Nicolas Jebran. У її сукні був високий комір, а також американська пройма, в зоні стегон сукню прикрашало драпування, а на спині — шлейф.
Також не можна не відзначити величезну брошку, якою Ізабелі доповнила вбрання. Це була прикраса від Elsa Jin у вигляді великих квітів.
Прикрасу від цього ювелірного бренду модель надягає не вперше. Також минулого року на червоній доріжці Каннського кінофестивалю виробом від Elsa Jin Ізабелі Фонтана прикрасила волосся.