Високий розріз замість «голої» сукні: як Ізабелі Фонтана оминула нові правила дрескоду в Каннах

Ізабелі Фонтана / © Associated Press

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Вона сяяла на відкритті цього знаменитого та гламурного заходу після того, як організатори фестивалю оголосили, що посилили правила дрескоду.

Ізабелі Фонтана / © Associated Press

Тепер на червоній доріжці заборонені «голі» сукні, а також надто довгі шлейфи та величезні спідниці, які заважають решті гостей заходу. Ізабелі вирішила трохи обійти цю заборону і вийшла на червону доріжку хоч і не в прозорій сукні, але з високим розрізом до стегна.

Модель-суперзірка носила вбрання розкішного відтінку від бренду Nicolas Jebran. У її сукні був високий комір, а також американська пройма, в зоні стегон сукню прикрашало драпування, а на спині — шлейф.

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Ізабелі Фонтана / © Associated Press

Також не можна не відзначити величезну брошку, якою Ізабелі доповнила вбрання. Це була прикраса від Elsa Jin у вигляді великих квітів.

Ізабелі Фонтана / © Associated Press

Прикрасу від цього ювелірного бренду модель надягає не вперше. Також минулого року на червоній доріжці Каннського кінофестивалю виробом від Elsa Jin Ізабелі Фонтана прикрасила волосся.

Ізабелі Фонтана 2024 року / © Associated Press

Ізабелі Фонтана 2024 року / © Associated Press

Ізабелі Фонтана / © Getty Images Ізабелі Фонтана / © Getty Images Ізабелі Фонтана / © Getty Images Ізабелі Фонтана / © Associated Press Ізабелі Фонтана / © Associated Press Ізабелі Фонтана / © Associated Press Ізабелі Фонтана / © Associated Press Ізабелі Фонтана / © Getty Images Ізабелі Фонтана / © Getty Images Ізабелі Фонтана / © Getty Images Ізабелі Фонтана / © Getty Images Ізабелі Фонтана / © Getty Images Ізабелі Фонтана / © Getty Images