Високий комір, денім і багато вишивки: Кіра Найтлі з’явилася на прем’єрі в креативній сукні

Кіра Найтлі / © Associated Press

Британська акторка Кіра Найтлі відвідала прем’єру фільму «Жінка в каюті № 10», у якому зіграла головну роль. Ця картина стала екранізацією однойменного популярного роману письменниці Рут Вейр, опублікованого 2016 року.

Кіра одягла на захід красиву й оригінальну сукню від знаменитого лондонського бренду Erdem, пошиту у вінтажному стилі. Сукня була з деніму гірчичного кольору і оздоблена вишитими квітами й листям, вишуканим оздобленням з бісеру та мережива, а також блискучим камінням і лелітками.

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра одягла з сукнею коричневий подвійний пояс з пряжками, щоб підкреслити тонку талію, а мереживний комір надавав образу романтичної драми.

Також акторка одягла чорні черевики на шнурівці з контрастними білими шнурками, а завершальними штрихами луку були макіяж і лаконічна зачіска.

Кіра Найтлі / © Associated Press

Нагадаємо, що також вбрання від Erdem Найтлі одягла на вечірку в Лондоні. Її коктейльна сукня-колаж була зі змішаного атласу з абстрактним квітковим принтом у бірюзовому кольорі, доповнена художніми принтами від Кей Доначі — сучасної художниці з Лондона.

Кіра Найтлі / © Getty Images