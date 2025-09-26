ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

Високий комір, денім і багато вишивки: Кіра Найтлі з’явилася на прем’єрі в креативній сукні

Ця цікава сукня привернула увагу багатьох шанувальників акторки, а також модників і шанувальників бренду Erdem.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кіра Найтлі

Кіра Найтлі / © Associated Press

Британська акторка Кіра Найтлі відвідала прем’єру фільму «Жінка в каюті № 10», у якому зіграла головну роль. Ця картина стала екранізацією однойменного популярного роману письменниці Рут Вейр, опублікованого 2016 року.

Кіра одягла на захід красиву й оригінальну сукню від знаменитого лондонського бренду Erdem, пошиту у вінтажному стилі. Сукня була з деніму гірчичного кольору і оздоблена вишитими квітами й листям, вишуканим оздобленням з бісеру та мережива, а також блискучим камінням і лелітками.

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра одягла з сукнею коричневий подвійний пояс з пряжками, щоб підкреслити тонку талію, а мереживний комір надавав образу романтичної драми.

Також акторка одягла чорні черевики на шнурівці з контрастними білими шнурками, а завершальними штрихами луку були макіяж і лаконічна зачіска.

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Нагадаємо, що також вбрання від Erdem Найтлі одягла на вечірку в Лондоні. Її коктейльна сукня-колаж була зі змішаного атласу з абстрактним квітковим принтом у бірюзовому кольорі, доповнена художніми принтами від Кей Доначі — сучасної художниці з Лондона.

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Образи Кіри Найтлі (19 фото)

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
109
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie